Москва, 21 ноября, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Ули Маурер намерен в скором времени приехать в Москву, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Маурера пригласил в Россию Владимир Путин. На переговоров будут обсуждаться ключевые вопросы развития российско-швейцарских отношений, в частности, экономического сотрудничества. Обсудят также и актуальные вопросы международной повестки дня.

Так, Маурер обсудит с Путиным ситуацию в Сирии и на Украине. Будет затронут ситуация в Закавказье.