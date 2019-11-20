Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с министром культуры Владимиром Мединским. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с министром культуры Владимиром Мединским

В ходе встречи Мединский доложил президенту об итогах работы VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам Мединского итоги форума превзошли все ожидания — форум оказался больше по масштабам и числу гостей, а также иностранных делегаций, чем планировалось.

«Только специально приехавших на эту неделю в Санкт-Петербург было больше 15 тысяч участников форума. Длился он практически пять дней: он начался раньше «нулевыми днями» и закончился позже», — рассказал министр культуры.

На форуме были представители 96 государств, и были подписаны более 90 международных контрактов. Это контракты на проведение выставок между музеями, гастроли, обменные программы. Также подписывались соглашения с ведомствами, в частности, с Ростуризмом, Россотрудничеством и некоторыми государственными корпорациями.

В этом году форум стал не просто клубом работников и деятелей культуры, но и точкой притяжения молодежи — десятки тысяч санкт-петербургских студентов специально приходили на форум, регистрировались и принимали участие в мастер-классах, лекциях, встречах с мэтрами. В будущем на форуме планируются молодежные программы.

Мероприятий на форуме было так много, что не удалось даже напечатать программу мероприятий — настолько она была бы толстой.