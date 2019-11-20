Москва, 20 ноября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященная 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, открылась в среду в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Модель памятника Маршала Советского союза Ф.И. Толбухина

«Эта победа досталась ценой неимоверных усилий и жертв, в боях на территории стран Восточной и Центральной Европы участвовало более 7 млн советских солдат и офицеров. Нацизм был разгромлен как политическое явление и как безумная идея, и чтобы осознать масштаб и значение совершенного советским солдатом подвига, достаточно вспомнить облик стран в период оккупации. Это расовые законы и лагеря смерти, рабское положение населения этих стран и безграничная власть оккупантов. Лишь с помощью масштабной поддержки Советского Союза они сумели вернуться к мирной жизни», — цитирует слова председателя Российского исторического общества, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина ТАСС.

В экспозиции представлены архивные материалы, рассказывающие о дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, ее взаимодействии с местными органами управления, о гуманитарной помощи местному населению. Посетители смогут увидеть более 300 экспонатов периода Великой Отечественной войны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Телефонный аппарат генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса и лапти немецких солдат, взятых в плен под Сталинградом

Дарья Антонова ИА REGNUM Ключи от городов Клуж (Румыния) и Праги, врученные за освобождение от фашистских захватчиков

Среди них — телефонный аппарат из штаба командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса; радиостанция, смонтированная в ведре советскими заключенными концлагеря Бухенвальд; поздравление маршалу Константину Рокоссовскому от жителей освобожденной Польши; радиола, вывезенная из здания рейхсканцелярии в 1945 году; символические ключи от освобожденных городов, врученные командирам Красной армии и другие.

Выставка завершает масштабный международный проект, приуроченный к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, реализованный ГЦМСИР при поддержке Минкультуры РФ, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и фонда «История Отечества».