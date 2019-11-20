В Москве открылась выставка, посвященная освобождению Европы от фашизма
Москва, 20 ноября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют», посвященная 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, открылась в среду в Государственном центральном музее современной истории России (ГЦМСИР).
В экспозиции представлены архивные материалы, рассказывающие о дисциплине и боевом духе в частях Красной армии, ее взаимодействии с местными органами управления, о гуманитарной помощи местному населению. Посетители смогут увидеть более 300 экспонатов периода Великой Отечественной войны.
Среди них — телефонный аппарат из штаба командующего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса; радиостанция, смонтированная в ведре советскими заключенными концлагеря Бухенвальд; поздравление маршалу Константину Рокоссовскому от жителей освобожденной Польши; радиола, вывезенная из здания рейхсканцелярии в 1945 году; символические ключи от освобожденных городов, врученные командирам Красной армии и другие.
Выставка завершает масштабный международный проект, приуроченный к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, реализованный ГЦМСИР при поддержке Минкультуры РФ, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и фонда «История Отечества».