Москва, 20 ноября, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о применении электрошокеров сотрудниками подразделений транспортной безопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Перед применением сотрудники обязаны предупредить. Закон содержит случаи, когда разрешено применение шокеров.

Прописаны и случаи запрета, в частности, устанавливается запрет на применение электрошоковых устройств и искровых разрядников в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, «за исключением случаев, если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников подразделений транспортной безопасности либо лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах».