Москва, 20 ноября, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Сегодня в Европейском союзе происходят процессы, во многом аналогичные позднесоветским. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Идёт противостояние глобалистских элит и национальных контрэлит, комплексные политические сдвиги, сопротивление народных, национальных настроений по отношению к главенствующей идеологии глобализма-мультикультурализма. Британский «Брекзит», рост сепаратизма в европейских регионах, движение «жёлтых жилетов» во Франции, выход на широкую политическую арену многочисленных новых или обновленных сил популистского толка — всё это является явными признаками общеевропейского кризиса, континентального противостояния. А с учетом миграционного кризиса и американского внешнего давления это противостояние становится критическим», — уверен Фёдор Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!», заявил, что распад Советского союза не был связан с ростом национализма в республиках.

«Результаты неэффективной экономической политики в СССР сказались и в политической сфере. Правда, результаты распада оказались гораздо хуже того, о чём люди думали и о чём они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях», — подчеркнул Путин.