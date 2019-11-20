Москва, 20 ноября, 2019, 18:24 — ИА Регнум. При нынешнем состоянии элит, особенно региональных, Российская Федерация отнюдь не застрахована от распада. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября высказал член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Застрахована ли Российская Федерация от новых метастаз распада? При нынешнем состоянии элит, особенно региональных, — отнюдь нет. И федеральной власти необходимо делать соответствующие выводы», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в республиках, а стал результатом неэффективной экономической политики.