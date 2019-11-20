Москва, 20 ноября, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За период с января по сентябрь текущего года реальная заработная плата выросла на 2,3% в годовом выражении.

По оценке Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в октябре составила 45 541 рублей, что на 7,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за период с начала 2019 года выросли на 0,2% в годовом выражении.