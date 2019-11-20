Сочи, Краснодарский край, 20 ноября, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Муниципальный пляж «Красный штурм» опечатан в Сочи в рамках обеспечения судебного иска — по решению Центрального суда Сочи. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Пляж

Пляж, который находится по улице Новороссийской, закрыт для въезда и парковки автотранспорта, за исключением автомобилей специализированных служб. Решение принято по иску к ООО «Олимп Холидейс».

«Приставы, выехав на место совершения исполнительных действий, опечатали шлагбаум, установленный на дороге, ведущей на пляжную территорию. Также представители закона разместили на пляже объявления, составили фотоотчет произведенных действий, зафиксировав на данный момент отсутствие на территории автотранспорта и техники», — сообщили в пресс-службе УФССП.

Ранее в Кущёвском районе судебные приставы изъяли партию контрафактного алкоголя, которая была уничтожена по решению суда.