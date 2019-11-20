Киев, 20 ноября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский посмертного наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени погибшего в Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, полковника Евгения Коростелева.

Mil.gov.ua Евгений Коростелев

Соответствующий указ Зеленского был обнародован сегодня, 20 ноября, хотя сам документ датирован предыдущим днем.

Согласно тексту документа, Коростелев награжден «за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

ИА REGNUM напоминает, что 38-летний комбриг подорвался на мине 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций. 19 ноября утром он скончался в больнице в Харькове. Свои соболезнования публично выразили послы Франции, Германии, Великобритании и США, а президент Зеленский накануне на событие вообще не отреагировал, за что подвергся жесткой критике журналистов и общественников. Наиболее радикально настроенные комментаторы заявили, что в настоящий момент на Украине в принципе отсутствует верховный главнокомандующий.