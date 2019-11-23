Киев, 23 ноября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Украинский представитель в трехсторонней контактной группе, решающей вопросы, связанные с, как говорят на Украине, «отдельными районами Луганской и Донецкой областей» — Роман Безсмертный по прозвищу «Деканат» — вылетел с должности за излишнюю самоуверенность. Почему президенту Владимиру Зеленскому пришлось отстранить ретивого историка от темы Донбасса, рассказывает автор ИА REGNUMМарьян Сидорив.

wikipedia.org Историческое Дикое поле на карте современной Украины и вне её

Безсмертный погорел там, где, казалось бы, не было подвоха: он предложил заморить Донбасс голодом, оградив его и отселив «сознательных украинцев», и с остальными торговать «продовольствием за уголь». Почему-то в исполнении Юлии Тимошенко или Арсения Яценюка такие идеи если и не воплощались, то не приводили к дисквалификации авторов. А вот у Безсмертного идея не прошла.

Олександр Косарєв Роман Безсмертный

Дополнительно Безсмертный пожелал Народным Республикам «превратиться в Дикое поле», забыв, вероятно, что именно Дикое поле как сообщество кочевников Средневековья победило в свое время оседлую Киевскую Русь. Может, за плохое знание истории историк Безсмертный и лишился должности?

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