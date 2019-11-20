Москва, 20 ноября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Власти стран Восточной Европы могут задуматься о выходе из Евросоюза через несколько лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 20 ноября на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

ЕС

По его словам, особенности распределения налогов в ЕС привели к противоречиям, так как значительная часть налоговых средств передовых стран идет на «поддержание штанов» странам не столь экономически развитым. Речь идет о десятках миллиардов евро.

Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.

«И я не уверен, что у них не возникнет таких же мыслей, как у самой Великобритании сегодня», — напомнил российский лидер о выходе Британии из ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил о беспокойстве России, связанном с ситуацией в ЕС.