Москва, 21 ноября, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Среди жителей деревень и сёл России более, чем среди горожан, распространено мнение, что государственный строй в нашей стране — это строй рабовладельческий. Об этой говорят результаты опроса АКСИО-8, прошедшего с участием почти 86 тысяч человек, сообщает ИА Красная Весна.

ИА Красная Весна Распределение ответов на вопрос 314 – о том, какой общественный строй более всего напоминает отношение российской власти к народу России, в зависимости от типа населенного пункта, в котором проживает респондент. %

При этом в деревнях и на селе реже считают, что имеют дело с феодалами — то есть такой властью, которая хочет получать с народа дань и в ответ максимум защищать его от набегов из-за рубежа, и чаще полагают, что строй в РФ — рабовладельческий, когда власть воспринимает население как собственность и вообще ничего не должна ему.

Живущими при феодализме чаще считают себя жители крупных населенных пунктов, но во всех группах самый распространенный вариант ответа — дикий капитализм. От 42% до 48% опрошенных полагают, что живут именно при таком строе, когда власть представляет собой нечто типа акционерного общества закрытого типа, наживается на стране, а задача народа — работать для большего обогащения чиновников.