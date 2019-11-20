Митинг против закона о домашнем насилии пройдёт в Москве 23 ноября
Москва, 20 ноября, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В московском парке «Сокольники» пройдёт митинг против принятия закона о домашнем насилии. Информация об этом опубликована на сайте парка.
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Событие состоится 23 ноября с 13:00 до 16:00. Максимальное число участников — 1500 человек.
«Проведение публичного мероприятия на тему: «Митинг в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей, и недопущения принятия закона СБН (о семейно-бытовом насилии, — прим. в теме мероприятия) в России», — говорится в анонсе.
Отмечается, что мероприятие уже согласовано.
Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия» проходит общественные обсуждения и готовится для внесения в Государственную думу.