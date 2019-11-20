Белгород, 20 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Дипломом и памятным знаком в виде «золотого» дорожного катка отметили Белгородскую область за достижение наилучших показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили 20 ноября в пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта. Награду вручили на форуме «Транспортная неделя» в Москве по итогам работы дорожной и транспортной отрасли России.

Пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области Награда

Памятные знаки из рук первого заместителя министра транспорта РФ Иннокентия Алафинова получил вице-губернатор, начальник департамента строительства и транспорта Евгений Глаголев. Кроме награды регион получит дополнительные федеральные средства, которые позволят решить ряд вопросов.

«Мы начинаем строительство развязок Сумская-Чичерина и Студенческая-Калинина (р-н авторынка), начинаем строительство продолжения дороги от бульвара Юности на улицу Молодёжную (соединение район Харьковской горы и микрорайона Спутник), начинаем строительство нового выезда из микрорайона Журавлики в Губкине», уточнил Евгений Глаголев.

В 2019 году дорожные организации Белгородской области первыми в стране завершили программу ремонта по нацпроекту. В нормативное состояние приведено 107 участков дорог, общей протяжённостью 138,8 км.