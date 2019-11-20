Санкт-Петербург, 20 ноября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Ежегодная Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге в этом году для удобства жителей и гостей города разместится в самом доступном месте центра Северной столицы — на Манежной площади, а также соседних Малой Садовой и Кленовой улицах. Об этом сообщили 20 ноября в Смольном.

ИА REGNUM Новогодние украшения

Напомним, в прошлые новогодние праздники Рождественская ярмарка была развернута на Пионерской площади, у ТЮЗа — в месте, которое нельзя признать самым посещаемым в городе или популярным у туристов.

В этот раз Рождественская ярмарка будет проходить в течение месяца — с 12 декабря 2019 года по 13 января 2020 года.

«Для участников ярмарки предусмотрены 63 отапливаемых торговых места, стилизованных под зимние сказочные домики, в том числе домики-патио для размещения точек общественного питания», — сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Торговля будет сопровождаться праздничной программой, развлекательными новогодними представлениями и зимними аттракционами.

Как рассчитывают власти, в Рождественской ярмарке примут участие производители товаров соответствующего ассортимента не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов России.