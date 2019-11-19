Москва, 19 ноября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Интеграция между Белоруссией и Россией имеет конкретные проявления, которые отразились на качестве жизни граждан. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 ноября заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

Government.by Подписание документов по завершении заседания Совета Министров Союзного государства

«Результаты интеграции очевидны и неоспоримы. Граждане Белоруссии и России имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения, образования, права на беспрепятственное передвижение», — заявил Румас.

Он напомнил, что действует и единое миграционное правительство, отсутствует таможенный контроль.

«В целом договорно-правовая база белорусско-российского сотрудничества составляет более 300 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений и они охватывают практически все направления двухсторонних отношений», — указал он.