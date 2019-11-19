Москва, 19 ноября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Минимальная с 2014 года волатильность рубля обеспечена сочетанием двух факторов — относительной стабильностью на рынке нефти и бюджетным правилом, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«То, что происходит с рублём, это совпадение двух совершенно разных вещей. Первое — это относительная стабильность на рынке нефти. Соответственно стабильны экспортно-импортные потоки. Второе — это то, как ведут себя два наших ведомства монетарного блока — Минфин и Центробанк, — сказал Хестанов. — Минфин и ЦБ уже довольно давно систематически покупают валюту для пополнения международных резервов. Логика этих покупок довольно простая — называется бюджетное правило. Как только цена нефти превышает определённую величину, всё, что сверху, Минфин тратит на покупку резервов».

Напомним, как ранее сообщило РБК, вменённая волатильность рубля в ноябре 2019 года опустилась до минимума с начала 2014 года и по состоянию на 18 ноября составила 8,4%.