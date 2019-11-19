Москва, 19 ноября, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Только решение острейших вопросов белорусско-российского экономического сотрудничества позволит проводить дальнейшее объединение в рамках Союзного государства. Об этом сегодня, 19 ноября, в Москве завил глава белорусского правительстваСергей Румас.

Government.ru Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Перед началом заседания совмина Союзного государства белорусский премьер напомнил, что 6 сентября он и Дмитрий Медведев парафировали проект совместной программы действий по реализации подписанного в 1999 году договора о Союзном государстве — это стало началом подготовки 31 «дорожной карты».

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«Не всё шло просто, по ряду направлений стороны высказывали диаметрально противоположные идеи интегрирования, — рассказал Румас. — По ряду дорожных карт и сейчас остаются нерешённые вопросы. Наша позиция в переговорах была чёткой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества. Сюда мы относим формирование цен на нефть и газ, последствия реализации налогового манёвра, барьеры по доступу товаров на внутренние национальные рынки, неравные условия поддержки производителей, в том числе за счёт субсидий, и другие».

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, Румас отметил, что не все проблемные вопросы отражены в подготовленных «дорожных картах», а отражённые имеют разные сроки выполнения.

«В то же время для Беларуси особую значимость приобретают условия функционирования национальной экономики уже в 2020 году, так как последствия реализации в России налогового манёвра имеют нарастающий отрицательный эффект», — сказал он.

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«Поэтому сегодня, подводя итоги проделанной работы по подготовке дорожных карт, мы нацелены на решение тех вопросов, которые до настоящего времени остаются, условно говоря, за скобками. Решение таких вопросов и четкость позиций по ним крайне важны для полноценной подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, где будет, как нам видится, дан старт новому этапу построения Союзного государства», — заявил председатель правительства Белоруссии.