Тбилиси, 19 ноября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Грузинская оппозиция не остановится и обязательно продолжит борьбу до победного конца, потому что правда на ее стороне, заявил один из «Объединенной оппозиции» (объединения различных политических партий, созданного до президентских выборов 2018 года) Георгий Вашадзе на брифинге 19 ноября.

(сс) Michał Koziczyński Григол Вашадзе

Он поблагодарил всех участников вчерашней акции у здания парламента Грузии за мирные, по его оценке, действия, и подчеркнул, что в мирном завершении вчерашних событий заслуга совместных усилий всех оппозиционных сил.

«Вчера все проходило мирно, без насилия, и в этом наша заслуга, заслуга организаторов и участников акции. Спасибо всем за наше единство», — заявил Вашадзе.

Он обратился к председателю парламента Грузии Арчилу Талаквадзе, который после разгона акции сумел все же провести заседание бюро парламента, на котором продемонстрировал снятые с одной из дверей парламента цепь и замок и заявил, что эти предметы полностью олицетворяют навесившую их политическую силу и передают ее истинное лицо и ее суть — насилие и запреты.

По словам Георгия Вашадзе, председателю парламента следовало не срывать замки и цепи с дверей парламента, а найти к ним ключи. Ключи же эти, по его определению, лежат в проведении выборов по пропорциональной системе. Это было обещанием правящей партии и ее лидера, но те свое обещание не сдержали, потому что, по мнению Вашадзе, панически боятся пропорциональных выборов, боятся проиграть эти выборы.

Георгий Вашадзе также обратился к председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и заявил ему, что процесс протеста запущен, что протест необратим и обязательно будет доведен до победного конца.

«Мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне. Мы не хотим, чтобы страна управлялась авторитариями. Население Грузии за пропорциональные выборы, и это подтвердил последний опрос IRI. А вы боитесь этих выборов, потому что знаете, что выиграть их не сможете и что потом вам придется отвечать перед народом», — заявил к сведению Иванишвили лидер «Объединенной оппозиции».

В заключение он потребовал от властей освобождения всех задержанных в ходе акции и при ее разгоне демонстрантов, в том числе Георгия Руруа, которому, как утверждает Георгий Вашадзе, подбросили оружие.

Напомним, что акции протеста в Тбилиси начались 14 ноября после того, как парламент не смог принять поправки в Конституцию, предусматривающие проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу, так как митингующие заблокировали все входы в здание законодательного органа, навесив массивные замки на двери и ворота. После неоднократных призывов к участникам акции освободить входы в парламент и проезжую часть проспекта Руставели МВД приняло решение о разгоне акции протеста. Операция была проведена с участием мобилизованных подразделений полиции и спецназа, с применением водомета и слезоточивого газа. Полиция задержала 37 человек, которые обвиняются в неподчинении законным требованиям правоохранительных органов и хулиганстве.