Тбилиси, 19 ноября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. 19 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал последние события в стране, связанные с разгоном накануне акции протеста в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

jb Грузинская полиция

Премьер подтвердил, что в Грузии полностью защищена свобода выражения. Однако митингующие вышли в своих действиях за рамки закона, поэтому полиция отреагировала должным образом и «в рамках закона».

«Свобода выражения в этой стране полностью защищена в рамках закона, и вы помните, как в течение нескольких дней эта свобода выражения продолжалась без каких-либо проблем, но после того, как несколько безответственных политиков призвали граждан блокировать, и были возведены баррикады и блокировано здание парламента, функционирование парламента оказалось под вопросом. Главный государственный институт и избранные народом депутаты фактически подверглись нападениям».

Гахария предостерег демонстрантов, отметив, что в случае противоправных действий власти отреагируют соответствующим образом.

«И в дальнейшем в случае подобных действий безответственных политиков государство и полиция будут действовать полностью в рамках закона и сделают то же самое. Перекрытые улицы создают проблему для многих наших граждан, огонь и баррикады на улицах Тбилиси абсолютно неприемлемы».

Напомним, новая акция протеста в Тбилиси назначена 19 ноября на 19:00 (18:00 мск).