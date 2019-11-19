Горки-9, Московская область, 19 ноября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Двусторонние переговоры состоялись в подмосковной резиденции премьер-министра в Горках.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Румас

Главы правительств двух стран побеседовали тет-а-тет. В протокольной части встречи стороны не стали делать заявлений, ограничившись только парой фразой, сообщает РИА Новости. Медведев поинтересовался у своего визави, как тот добрался, и предложил выпить по чашке чая.

После беседы премьер-министры продолжат переговоры в формате заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Ожидается, что по его окончании главы правительств выйдут к прессе и подведут итоги.

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Как сообщало ИА REGNUM, главными темами обсуждения на заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии станут вопросы развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

В повестку включено рассмотрение приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства на 2018−2022 годы.