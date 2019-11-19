Москва, 19 ноября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Активная фаза Луны могла повлиять на психическое состояние доцента Олега Соколова, что в итоге и привело к убийству его сожительницы, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом 19 ноября рассказал адвокат историка Александр Почуев на брифинге в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Олег Соколов и Александр Почуев

Сторона защиты отметила, что всего ею рассматривается 10 различных версий развития событий, которые стали причиной преступления. Адвокат не исключил, что убитая шантажировала Соколова, также юрист сообщил, что некоторые версии носят «мистический характер».

«Недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках работы по формулированию вопросов предстоящей психолого-психиатрической экспертизы задали интересный вопрос по поводу фазы луны. Оказывается, была активная фаза луны и было три дня до полнолуния. И это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время. Поэтому здесь версий много, и сейчас защита работает надо формулированием вопросов соответствующим экспертизам», — сказал Почуев.

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Ранее адвокат отмечал: вопрос о том где будет проводиться экспертиза, решат следственные органы, но не исключено, что экспертизу проведут в Москве, а не в Петербурге.

Напомним, 63-летний бывший доцент СПбГУ обвиняется в убийстве 24-летней девушки, с которой сожительствовал. По версии следствия, он застрелил ее из обреза, после чего расчленил ее тело и выбросил останки в Мойку.