Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Одна из пострадавших во время теракта в петербургском метро попросила суд не делать никаких поблажек обвиняемым по данному делу и вынести им самое суровое наказание, согласно действующему законодательству, передает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Елена Молчанова ИА REGNUM Процесс по делу о теракте в метро

«Я полностью поддерживаю позицию гособвинения и разделяю его точку зрения. В наше мирное время пострадали и погибли люди. Это страшное человеческое деяние совершил Джалилов и его сообщники. Прошу суд, при вынесении приговора, быть наименее гуманным и быть справедливым. В приговоре прошу вынести самые строжайшие наказания», — заявила женщина.

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Напомним, 11-ти подсудимым — выходцам из азиатских стран СНГ — вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва 3 апреля 2017 года. Из-за него погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще около 100 человек в разной пострадали. Еще одна бомба была обезврежена, компоненты третьей нашли на съемной квартире, где жили несколько обвиняемых.

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18 и 19 ноября представитель государственного обвинения Надежда Тихонова зачитала предлагаемые сроки подсудимым. Для четверых обвиняемых требуют пожизненные сроки в колонии особого режима, остальным сроки от 20 до 27 лет. С позицией обвинения подсудимые не согласны и продолжают отказываться от инкриминируемых им деяний.