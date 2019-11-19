Москва, 19 ноября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Россия вымирает «ударными темпами», этим обеспокоено и ЦРУ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в ходе конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ».

401 В опустевшей деревне

«Русских в 1989 году на наших просторах было 120 млн, в этом году меньше 100 млн. И в результате того либерально-криминального эксперимента потеряли 20 млн человек — больше, чем русские потеряли Великую Отечественную войну. Надо принимать срочные меры», — сказал Зюганов.

Парламентарий рассказал об обеспокоенности такой ситуацией ЦРУ.

«Я был недавно поражён. ЦРУ отрабатывала сценарии на будущее, и главная опасность — увидели исчезновение русского народа как ядра, которое держит огромное евразийское пространство. Они тоже обеспокоены, что это может кончиться большой дракой на этих просторах, где сосредоточена треть ключевых стратегических ресурсов: половина чистой пресной воды, хвойных лесов и основные массивы черноземов», — отметил Зюганов.

Он призвал к совместному решению проблем.

«Это принципиальная позиция. Она требует совместных усилий и нашего общего решения. Мы все в этом крайне заинтересованы», — заявил Зюганов.