Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Над Санкт-Петербургом во вторник, 19 ноября, господствует малоподвижный атмосферный фронт.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

В течение дня он «будет закрывать небо над регионом плотными облаками, местами вызывая слабые дожди, морось», сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его прогнозу, температура воздуха в Петербурге в течение дня составит +6…+8 гр., в Ленинградской области +3…+8 гр. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

В Гидрометцентре Петербурга подтвердили погоду без существенных осадков, добавив, что утром в городе местами будет туман. В среду характер погоды существенно не изменится, однако вероятность дождя увеличится.