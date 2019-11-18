Москва, 19 ноября, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Международную конвенцию ООН о невмешательстве в дела других стран разрабатывает Совет Федерации РФ, сообщил 19 ноября заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Разговоры на эту тему постоянно идут, в заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года есть один абзац на эту тему, в Парижской хартии мира тоже пара строчек», — цитируют сенатора «Известия».

Актуальность подобного документа связана, по его словам, в частности, с выступлениями политиков США и Евросоюза, в речах которых слово «вмешательство» встречается чаще, чем «демократия» и «права человека».

Отмечается, что инициатива законодателей будет рассмотрена временной комиссией Совета Федерации 19 ноября.

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