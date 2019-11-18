Москва, 18 ноября, 2019, 22:57 — ИА Регнум. Москва выражает признательность властям Ирака за всемерную помощь и поддержку в возвращении на родину четвёртой группы российских детей. Об этом говорится в распространённом 18 ноября заявлении МИД России.

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Отмечается, что МИД и посольство России в Багдаде «продолжат в контактах с иракскими партнерами мероприятия по поиску и идентификации несовершеннолетних российских граждан, которые возможно находятся все еще на территории Ирака».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня самолёт МЧС России доставил в Москву группу из 32-х российских детей, находившихся в Ираке в местах лишения свободы.