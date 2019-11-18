Харьков, Украина, 18 ноября, 2019, 23:10 — ИА Регнум. Анонимное сообщение о взрывных устройствах, заложенных во всех учреждениях города, получила полиция украинского города Харькова. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции по Харьковской области.

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Сообщение о минировании поступило на электронную почту ведомства. В письме были указаны адреса школ, больниц, детских садов, торговых центров, отелей и жилых домов, где, предположительно, могут находиться взрывные устройства.

По всем указанным в анонимном письме адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники, а также кинологи со служебными собаками.

В настоящее время проводится осмотр всех объектов, указанных в письме, а также прилегающих к ним территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о минировании более 50 объектов в городе Харькове. Сообщение поступило в полицию от анонимного источника, при проверке никаких следов взрывчатых веществ обнаружено не было.