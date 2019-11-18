Хмеймим, Сирия, 18 ноября, 2019, 22:27 — ИА Регнум. Россиийские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в зоне, прилегающей к сирийско-турецкой границе в провинции Алеппо, сообщил 18 ноября на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Министерство обороны Турции Российская военная полиция на севере Сирии

Он пояснил, что российско-турецкая колонна, двигавшаяся по маршруту Айлишар — Холаки — Гарип прикрывалась с воздуха вертолётами ВКС России.

«Восемнадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айлишар — Холаки — Гарип в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России», — заявил Юрий Боренков.

Кроме того, подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование на территории провинции Ракка по маршруту Айн-Иса — Абу-Вахль, а армейская авиация проводила воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — отм. 509 — Метрас — Айлишар — Холаки — Гарип — Айн-Иса — Мазараат — Бир-Хамид — Квайрес».

Как сообщало ИА REGNUM, российско-турецкое патрулирование предусмотрено меморандумом о взаимопонимании от 22 октября, благодаря которому была прекращена турецкая военная операция «Источник мира».