* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 ноября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл санкции в отношении двух граждан Турции и двух граждан Афганистана. Об этом 18 ноября сообщило управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно пресс-релизу, внесённые в чёрный список лица, по сведениям американской стороны, имеют причастность к террористической деятельности.

Кроме этого, Соединённые Штаты ввели санкции за связь с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении трёх турецких, а также одной афганской и одной сирийской компаний.