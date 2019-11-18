Тбилиси, 18 ноября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В ходе разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси были задержаны несколько активистов оппозиции, в том числе лидер скандально известного движения «Гирчи», бывший соратник экс-президента Саакашвили Зураб Джапаридзе, прославившийся вкладом в декриминализацию марихуаны в Грузии.

(сс) Iberieli Зураб Джапаридзе

МВД данную информацию пока не подтверждает и не опровергает, но участники продолжающегося на ступеньках лестницы у здания парламента митинга требуют от полиции и властей освобождения задержанных.

Они называют своих арестованных «соратников» личными узниками олигарха Иванишвили и объявляют им поддержку.

Лидеров оппозиции на акции протеста не видно. Выступают в основном участники молодёжного движения «Стыдно» («Сирцхвилия» на грузинском), которые начиная с 20 июня в течение нескольких месяцев проводили здесь митинги против «российской оккупации».

Формальным поводом для тех митингов стал визит в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Независимые эксперты и политологи за движением «Стыдно» небезосновательно видят экс-президента Саакашвили и его соратников по «Национальному движению» и многочисленным отпочковавшимся от него партиям.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять очередные поправки в Конституцию, согласно которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по новой, пропорциональной избирательной системе. Ныне в Грузии действует смешанная, пропорционально-мажоритарная система, а переход к пропорциональной системе по действующей Конституции должен состояться с 2024 года. На уступки общественности в этом вопросе правительство Грузии пошло после акций протеста, поводом для которых стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На пике протестных митингов председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили пообещал, что парламентские выборы 2020 года будут проведены по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Такая система открыла бы путь в законодательный орган многим малорейтинговым политическим силам и сделала состав парламента достаточно пестрым.

Полиция и спецназ применили против митингующих спецсредства и к вечеру 18 ноября расчистили проезжую часть проспекта Руставели и входы в здание парламента. МВД Грузии распространило специальные заявления, в которых объяснило своё решение тем, что организаторы акции нарушили статью 9-ю закона «О собраниях и манифестациях» и блокировали нормальную работу законодательного органа.