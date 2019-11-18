Москва, 18 ноября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Москва и Минск ведут интенсивную работу по взаимным предложениям, направленным на углубление союзной интеграции. Об этом сообщил 18 ноября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Mid.ru Совместное заседание коллегий МИД России и МИД Белоруссии. Москва, 18 ноября 2019 года

«В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень», — сказал белорусский министр

Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран «ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции».

В частности, по словам Макея, готовятся интеграционные документы, касающиеся существенного усиления экономического взаимодействия. «Этим вопросам будет посвящено запланированное на завтра заседание совета министров Союзного государства», — добавил он.