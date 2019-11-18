Москва, 18 ноября, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Президенты России и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по ситуации на Украине, сообщает 18 ноября пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

Обсуждалась тема предстоящего саммита в «нормандском формате». Президенты России и Франции сошлись во мнении, что саммит должен реально способствовать осуществлению минских соглашений.

Путин и Макрон отметили, что Киев обязан выполнять требования минских соглашений, особенно в части политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Кроме того, Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге о передаче Украине трёх военных кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «нормандской четвёрки», в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, должен пройти 9 декабря в Париже.