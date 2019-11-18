Аланья, Турция, 30 июля, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Микроавтобус с туристами попал в ДТП на турецком курорте Аланья, сообщил 30 июля турецкий телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На трассе D-400 в районе посёлка Окурджалар туристический микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана, врезался в грузовик», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 12 пассажиров. Состояние шестерых человек оценивается как тяжёлое, всех их госпитализировали в больницы Аланьи и Манавгата.

Установлено, что водитель микроавтобуса и гид скончались на месте ДТП. Водителя грузовика доставили в отделение для дачи показаний.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня в результате ДТП с участием перевозившего завершивших отдых туристов автобуса в Анталье пострадали шестеро россиян. ДТП произошло около города Манавгат. Автобус, который вёз 33 туриста, врезался в стоящий возле автозаправочной станции грузовой автомобиль. Водитель, перевозивший туристов, погиб на месте, а всех пострадавших доставили в больницы.

В мае на юго-востоке Турции в крупном ДТП погибли 12 человек. Глава минздрава Турции также сообщил, что в результате цепной аварии в Хатае 31человек пострадал, трое из них в тяжелом состоянии.