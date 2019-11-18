Москва, 18 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум.

У современной России действительно есть ряд слабых сторон, но совсем не тех, о которых идёт речь в публикации китайских СМИ, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 18 ноября, комментируя материал портала Sohu.

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Ранее обозреватели китайского интернет-портала Sohu в своем материале отметили, что Россия входит в тройку сильнейших мировых держав благодаря своей территории и военной мощи, а к числу слабых мест России относятся: низкая численность населения, многонациональность государства и сложность управления таким государством, мононаправленность экономики и географическое положение.

«Мне не известно в деталях, что это за китайский портал, но будем считать, что портал солидный. Тем более странно было увидеть этот поверхностный, мало учитывающий российскую историю и сегодняшние реалии взгляд на «слабости» нашей страны.

Да, у нас не очень многочисленное население. С численностью китайцев, конечно, не сравнить. А вот по числу населяющих Россию этносов мы Китай опережаем. Тем не менее многонациональность многонациональностью, но 80 процентов русских — это достаточно прочная основа и гарантия стабильности. В 1917 году недальновидная национальная политика сыграла свою роль в разрушении нашей страны, но эта роль не была решающей. Сравнивать сегодняшний день с 1991 годом не имеет смысла, так как и процентное соотношение по национальностям, и подверженность политической дестабилизации в этой сфере в настоящее время несравнимо меньше.

Вторым проблемным фактором китайский портал называет экономические трудности. Здесь я как раз приведу пример не дальней истории, а позднего СССР. На рубеже 1970-х — 1980-х годов его экономика была в порядке. Не без проблем, но в целом в порядке. Страна, однако, начала разрушаться именно тогда. Тем не менее китайский портал прав в том, что экономической слабости современный мир не прощает — надо серьёзно и всесторонне этим вопросом заниматься.

Что же касается «трудной» международной обстановки, то в период после Великой Отечественной войны она была для СССР гораздо более сложной, чем сегодня для России, но Советский Союз тогда восстанавливался и развивался уверенно, стабильно, высокими темпами.

Тезис насчёт «неудачного географического положения» комментировать, думаю, не имеет смысла. Что китайцы понимают под термином «богатая страна», вообще не понятно.

Поэтому, не возражая далее автору данного исследования, выскажу своё мнение: главная проблема и величайшая слабость современной России — чудовищная социальная несправедливость, расколотость страны имущественной пропастью. Именно эта пропасть между богатыми и бедными порождает многие другие слабости, и именно её надо как можно скорее оставить в прошлом», — отметил Михаил Демурин.