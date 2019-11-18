Тбилиси, 18 ноября, 2019, 15:12 — ИА Регнум. В стране нет необходимости проведения внеочередных выборов, так как нет никакого кризиса. Об этом журналистам заявил мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.

Каха Каладзе

По мнению Каладзе, требование оппозиции о проведении выборов в парламент по пропорциональной системе является лишь поводом к попытке дестабилизации в стране. Генсекретарь также заметил, что правящая партия является «единственной реальной силой в стране, которая имеет большую поддержку общества и возможность победить на выборах, является партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», поэтому подозрения о том, что избирательная реформа была провалена нарочно, безосновательны.

«Было сделано заявление в связи с принятием новой системы. Я также являюсь одним из поддерживающих, и можете посмотреть мои выступления в связи с переходом на пропорциональную систему. Однако, исходя из существующей реальности, большая часть депутатов не поддержала изменения», — заявил Каладзе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 17 ноября протестующие в Тбилиси устроили пикет возле здания парламента Грузии, они навесили на все ворота вокруг здания большие амбарные замки. Оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент по пропорциональной системе. По примерным подсчетам в акциях протеста приняли участие около семи тысяч человек.