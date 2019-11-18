Горно-Алтайск, 18 ноября, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Добыча золота старательными бригадами на Алтае приводит к загрязнению мелких ручейков и речек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания республики, такое мнение высказал глава комитета по природопользованию Владислав Рябченко на встрече с руководством Горно-Алтайской природоохранной прокуратуры.

ИА REGNUM Телецкое озеро

По его мнению, загрязнение речек, а следом и главных рек ставит под угрозу экосистему Телецкого озера, считающегося жемчужиной Сибири и входящего в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Процесс золоторудных работ методом кучного выщелачивания с использованием ядовитого химиката — цианистого натрия, который также встречается в некоторых технологических процессах, может превратить прилегающую к озеру территорию золоторудных месторождений в выжженную пустыню со всеми вытекающими из этого последствиями», — отметили в парламенте.

Парламентарий выразил уверенность, что золотодобыча возможна только при условии безупречного выполнения правил. По его мнению, также необходимо провести оценку возможных последствий промышленной разработки рудников для экологии и рекреационной, туристической привлекательности Телецкого озера.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году было выделено более 600 млн рублей на программу реабилитации Телецкого озера и развитие прителецкой территории. Деньги будут направлены на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

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