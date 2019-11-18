Москва, 18 ноября, 2019, 11:49 — ИА Регнум. В Госдуме назвали вполне логичным сокращение времени розничной продажи алкоголя, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября.

Магазин. Алкоголь

«Многие регионы уже ограничили продажу алкоголя до 22:00. Поэтому сокращение федеральной нормы до этого времени, вполне логично», — заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он напомнил, что подобные инициативы уже звучат не первый год, но не принимаются.

«Одна из причин, например, ведомства, отвечающие за производство и продажу спиртного, выступают резко против. Говорится об убытках, которые понесет наша ликеро-водочная промышленность и торговля в связи с сокращением времени продаж алкоголя. Сопоставимы ли эти убытки с громадным ущербом, который наносит алкоголь здоровью всей страны? Несравнимые категории. Поэтому в данном случае мера, которая касается здоровья людей, гораздо важнее», — отметил парламентарий.

Сейчас регионы имеют право самостоятельно ограничивать время, условия и места розничной продажи спиртного, при этом они могут даже полностью запретить продажу алкоголя в розницу, напомнил депутат.

«Кстати, наша Астраханская область — в лидерах по внедрению антиалкогольных инициатив. Мы в числе первых в России учредили региональные Дни трезвости, приняли закон об ограничении распития пива в общественных местах, о запрете продажи слабоалкогольных коктейлей и энергетических тоников несовершеннолетним», — сказал Огуль.

«Честно сказать, я не понимаю, какие могут быть споры по этому поводу», — заключил он.

ОНФ предложил Минздраву ввести новые ограничения на продажу алкоголя в магазинах.