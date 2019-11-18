Санкт-Петербург, 18 ноября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2018 году доля потребительских расходов, использованных на покупку алкогольных напитков, снизилась на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2017 годов, составив 1,7% в общем объеме потребительских расходов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая бутылка на набережной в Петербурге

В соседней Ленинградской области в прошлом году жители потратили на покупку алкогольных напитков 1,6% от всех расходов — это на 0,1 пункта меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в экономическом докладе Петростата, опубликованном в июне 2019 года.

Однако алкоголь остается одной из самых востребованных групп товаров.

«В 2018 году в Санкт-Петербурге 60 процентов населения имели расходы на покупку алкогольных напитков выше среднего уровня, в Ленинградской области — 40 процентов», — отметили в Петростате.

В среднем на 1 члена домохозяйства в 2018 в Петербурге «алкогольные» расходы составили 4932 рубля, что на 17% ниже, чем в 2017 году.

В Ленинградской области аналогичный показатель составил в 2018 году 3126 рублей, снизившись на 11% к уровню 2017 года.

Напомним, в Петербурге розничная продажа алкоголя запрещена с 22 часов до 11 часов утра; в Ленинградской области — с 22 часов до 9 часов утра.