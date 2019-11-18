Абу-Даби, 18 ноября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Зенитные ракетные системы С-400, предназначенные для Индии, уже запущены в производство. Договор на их поставку будет полностью исполнен в 2025 году, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов журналистам 18 ноября на авиасалоне в Дубае.

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Он уточнил, что Индия перечислила России аванс за ЗРС, однако не стал называть сумму. Производство ракетных систем уже началось, работы будут идти в соответствии с графиком. Исполнение контракта должно быть завершено в 2025 году.

Напомним, индийская сторона заявила о намерении закупить российские С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку ЗРС был подписан в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Нью-Дели намерено развивать и укреплять военно-техническое сотрудничество с Москвой, невзирая на давление со стороны США.

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