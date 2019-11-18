Астана, 18 ноября, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Заместителей министров сельского хозяйства, национальной экономики, а также торговли и интеграции Казахстана привлекут к дисциплинарной ответственности из-за роста цен на продукты. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает 18 ноября издание Tengrinews.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он поручил создать рабочую группу для снижения темпов роста цен, а также подготовить в течение недели комплекс краткосрочных и среднесрочных мер. Мамин поручил привлечь к ответственности заместителей акимов (глав) Актюбинска, Петропавловска, Кокчетава, Тараза и Джамбульской области.

Отметим, по итогам первых десяти месяцев 2019 года мука первого сорта подорожала в Казахстане на 20%, хлеб — на 13,5%, пшено — на 60%, рис — на 22%. По данным министерства сельского хозяйства, цены на муку и хлеб растут из-за плохого урожая в 2019 году.

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