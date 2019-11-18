Ашхабад, 18 ноября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Внутренний валовой продукт Узбекистана по итогам 2019 года вырастет на 6,3%, до $45,265 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного на сайте организации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Туркмения

Миссия МВФ находилась в Туркмении с официальным визитом с 5 по 12 ноября 2019 года. В рамках встреч с сотрудниками государственных органов, а также представителями бизнеса была дана оценка развитию экономики республики.

По данным МВФ, валовые инвестиции в экономику Туркмении по итогам 2019 года вырастут до 24,4% от ВВП. Внутренний государственный долг составит 3,6% от ВВП, совокупный государственный долг — 30,7% от ВВП, или $13,9 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-сентября 2019 года ВВП Туркмении вырос на 6,3%. За отчетный период производство продукции вырастет на 6,9%, объем розничной торговли — на 19,1%.

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