Москва, 18 ноября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Доктор экономических наук, публицист Никита Кричевский раскритиковал инициативу ОНФ сократить время работы винных магазинов на час и закрывать их не в 23:00, а в 22:00 по местному времени. На своих интернет-ресурсах он заявил, что «ОНФ занимается голым популизмом».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

«Опять все в одну кучу, и причины, и следствия. У нас же почему пьянство, преступность и пьяные ДТП? Потому что винные долго работают. Так, может, запретить продавать бухло по выходным, как когда-то в Скандинавии, или вообще их ликвидировать? К черту малый бизнес — Родина в опасности! Как будто абстрактный Петрович прежде, чем пойти на мокруху или сесть за руль, не стрельнет бутылёк у соседа или не накатит в ближайшей забегаловке.

Прекраснодушный Егор Кузьмич Лигачев 30 лет как не у власти, но дело его живет. Разница в том, что Лигачев искренне верил, что вырубка виноградников уменьшит пьянство, а ОНФ занимается голым популизмом. Не время заниматься истинными причинами русского пьянства (некоторые из них, типа, климата, не исправимы по определению), нужно новые инициативы придумывать.

Тов. Шариков, во сколько у нас совещание по налогообложению хозяев собачек? А то не хотят несознательные граждане убирать за ними экскременты. Будем рублем бить!», — иронизирует экономист.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с предложением законодательно закрепить ужесточение правил продажи алкоголя до 22 часов выступили активисты Общероссийского народного фронта. По мнению авторов инициативы, сокращение времени продажи спиртосодержащих напитков повлечет за собой сокращение числа преступлений, значительная часть которых, согласно статистике, совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Однако практика введения «сухого закона» в Алтайском крае и Забайкалье показала, что данная мера никак не сказалась на уровне алкоголизации населения, но пострадал бюджет, выросло число псевдобаров.

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