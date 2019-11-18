Барнаул, 18 ноября, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Возможными причинами задержания и проведения следственных действий в отношении чиновников администрации Бийска (Алтайский край) местные СМИ называют проблемы с возведением дамбы и строительство домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

22.mchs.gov.ru Строительство дамбы в Бийске

Напомним, дамбу в Бийске начали строить в 2014 году, после того как от мощнейшего наводнения в микрорайоне Зеленый Клин вода поднялась до отметки свыше семи метров. Тогда пострадали 7,5 тыс. человек. На строительство нового защитного сооружения Федеральное агентство водных ресурсов выделило 70 млн. рублей, а общая сумма, потраченная на данную стройку, составила 434 млн рублей.

Но и спустя несколько лет после того, как объект был введён в действие, его сохранность и надёжность не переставали волновать бийчан. Однако мэр Александр Студеникин отрицал, что дамба не достроена и является причиной скопления воды в низинах. Происходящее он объяснял сильным промерзанием почвы, скоплением грунтовых вод и существенной заболоченностью местности.

Летом 2019 года объектом заинтересовались правоохранительные органы. По даннымИА «Банкфакс», речь может идти об ущербе на сумму около 13 млн рублей.

Как сообщает ИА «Амител», ещё одним поводом для арестов могла стать история с тремя многоквартирными домами на улице Спекова в Бийске (№ 8, 8/1 и 8/2), которые были сданы ещё в 2012 году. Оказалось, что они были построены некачественно: зимой промерзали стены, в квартирах было очень холодно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 ноября, утренняя планёрка в мэрии Бийска (Алтайский край) была прервана появлением силовиков. По данным газеты «Бийский рабочий», они попросили следовать за ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии.

Также сообщается о задержании бывшего главы Бийска Николая Нонко. Свой пост он покинул весной 2017 года досрочно.

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