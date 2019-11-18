Бийск, Алтайский край, , 07:36 — REGNUM Городская планерка в Бийске была прервана вторжением силовиков, сотрудники пригласили проследовать с ними градоначальника Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников мэрии, сообщает «Бийский рабочий».

Предположительно, поводом для задержания могло стать мошенничество при возведении дамбы. В настоящее время мэр вместе с силовиками находится в своем рабочем кабинете.

Сообщается также о задержании бывшего главы Бийска Николая Нонко.