Москва, 18 ноября, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Время действия запрета на продажу алкоголя в ночное время необходимо увеличить на один час. С такой инициативой в правительство РФ и профильные министерства обратились представители общественного движение «Общероссийский народный фронт», сообщают 18 ноября «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

Сокращение времени продажи спиртосодержащих напитков повлечет за собой сокращение числа преступлений, значительная часть которых, согласно статистике, совершается в состоянии алкогольного опьянения. По расчетам экспертов ОНФ, сокращение времени продажи алкоголя на час приведет к снижению преступлений на 9 — 14%, в том числе количество ДТП.

По данным «Известий», в настоящее время регламентируемое федеральным законом время продажи этилсодержащих напитков (с 08:00 до 23:00) используют лишь в 22 субъектах РФ, в остальных действуют более строгие региональные нормы. Например, в Республике Чечня приобрести алкоголь с высоким содержанием спирта можно только с 08:00 до 10:00 утра, в Якутии продажа алкоголя разрешена с 14:00 до 20:00.