Новосибирск, 18 ноября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.

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Андрей Соболевский добавил, что следственные действия проводились в управлении делами СО РАН на ул. Терешковой.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в СО РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа.