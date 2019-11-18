Пекин, 18 ноября, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Россию нельзя игнорировать ввиду её «ужасающей военной мощи» и огромной территории, но, несмотря на это, у государства есть и слабые места. Перевод материала китайского издания Sohu публикует «ИноСМИ».

Иван Шилов ИА REGNUM Российское оружие

Первой проблемой является население России. Мировой державе, чья территория составляет 17,07 млн кв. км, не по статусу иметь население всего в 140 человек. Во-вторых, скрытую угрозу стабильности России представляют национальные и религиозные меньшинства.

Третьей проблемой, по мнению издания, являются экономические проблемы. Экономика, построенная на экспорте углеводородов, усугубляется неудачным географическим положением России.

«Обратившись к российской истории, можно заметить, что страна имеет талант к отвоевыванию земель, но не к управлению ими и экономическому развитию», — отмечают авторы статьи.

Четвертой проблемой России китайские аналитики считают трудную международную обстановку вокруг РФ. Давление, оказываемое на Москву из Вашингтона и Брюсселя, находит отклик также в позиции стран Восточной Европы. Недостаточна, по мнению авторов статьи, и поддержка России на Ближнем Востоке.

Несмотря на указанные трудности, Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, с мнением которых нельзя не считаться, отмечает китайское издание.