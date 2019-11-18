Якутск, 18 ноября, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Охранные предприятия проверили в Якутии. Прокуратура выявила нарушения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Охрана

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В Якутии числится более 100 частных охранных организации, в которых официально трудоустроены более 3 тыс. человек. ЧОПы охраняют 6 тыс объектов.

В ходе проверок выявлены нарушения: отсутствие у частных охранников личных карточек и удостоверений, медкомиссий, страховок на случай гибели, увечий, непрохождение охранниками проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, несоблюдение сроков выплаты заработной платы и другие.

«В общей сложности установлено более 100 нарушений, принято более 80 актов прокурорского реагирования. Полное устранение выявленных нарушений находится на контроле ведомства», — добавили в прокуратуре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагического случая со стрельбой в колледже Благовещенска, особое внимание привлечено к деятельности охранных агентств.