Якутск, 18 ноября, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Строительство моста через реку Лена в Якутии одобрено президентом РФ Владимиром Путиным. По представленному проекту, 3 км автомобильного перехода оцениваются в 83 млрд рублей. Легковой транспорт будет по мосту передвигаться бесплатно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Река Лена и город Якутск

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Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения по проекту возведения моста в Якутске, оставив на письме резолюцию: «ситуация созрела до реализации».

«Стоимость трехкилометрового моста с 11 км подходов оценивается в 83 млрд рублей с НДС, предусмотрен капитальный грант в 54 млрд рублей и участие частного инвестора. Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, все остальные транспортные средства должны будут платить от 1 до 4 тыс. рублей в зависимости от категории и года реализации проекта», — пишет «Ъ».

Глава Якутии Айсен Николаев уже не раз говорил, что власти нашли потенциальных инвесторов на основе частной концессионной инициативы.

Если грант будет получен, то якутяне получат в эксплуатацию мост в 2025 году.

Вантовый мост будет иметь две полосы движения. Сборы от платы за проезд по мосту до 2044 года, по планам, составят более 30 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, с прошлого столетия разные руководства Якутии поднимали вопрос строительства моста через реку Лена. Но он не решался. Наличие моста даст экономический эффект.